الجوازات السعودية تصدر بيانا بشأن التأشيرات... لنهاية الشهر

أصدرت إدارة الجوازات السعودية، اليوم الجمعة، بيانا عاجلا، بشأن إصدار التأشيرات.

وقالت الإدارة السعودية في بيان رسمي عبر حسابها على موقع "تويتر"، إنه "إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تم تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آليا ومن دون مقابل مادي".

وأوضحت الجوازات السعودية أن مهلة إصدار تأشيرة الخروج النهائي من المملكة من دون مقابل مادي، ممتدة إلى 31 أكتوبر الجاري.

#عاجل..



إنفاذا لتوجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين.. تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً دون مقابل إلى 31 أكتوبر 2020. pic.twitter.com/DSPpqSiR55 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) October 16, 2020

​وأشارت الجوازات إلى أن المستفيدين من ذلك القرار، من لم يستفيدوا من تأشيراتهم، التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وكانت الجوازات السعودية قد حددت شروط دخول العمال مرة أخرى إلى البلاد.

إنفاذاً لتوجيهات ⁧#خادم_الحرمين_الشريفين⁩.. تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً لجميع الوافدين، التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، دون مقابل لمن انتهت فترة التمديد لهم ليكون إلى تاريخ 31 أكتوبر 2020.



🔗 | https://t.co/2SYCePsn5E pic.twitter.com/D5EYrJY8WD — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) October 16, 2020

​ووفقا لما جاء على الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على موقع "تويتر": "التعليمات تشترط سريان التأشيرة وهوية مقيم مع وجود وثيقة معتمدة لفحص pcr سلبي مدته 72 ساعة قبل الدخول للمملكة".