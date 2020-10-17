البرلمان الليبي: مباحثات الليبيين برعاية أممية تبعد شبح الحرب عن البلاد

جدد البرلمان الليبي، اليوم السبت، ترحيبه بالاجتماعات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في عدد من العواصم، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية الحالية.

وأكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب عيسى العريبي، في بيان نشره على مقر مجلس النواب، أن تلك الاجتماعات تعمل على استقرار ليبيا، وخلق سلطة جديدة تقود البلاد إلى بر الأمان، وتبعد شبح الحرب.

وأعرب العريبي، عن اعتقاده أن الاجتماعات ستتمخض عن فترة استقرار تستمر لمدة ثمانية عشر شهراً، وتنتهي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد العريبي أن اختيار مدينة سرت لاجتماعات البرلمان والرئاسي والحكومة الجديدة يلقى ترحيبا كبيراً من جميع الأطراف الليبية.

وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الأمم المتحدة تحث على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلا عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.

هذا وحثت الأمم المتحدة، جميع الأطراف في ليبيا إلى الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

وأعلنت البعثة استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة عبر الاتصال المرئي في تونس مطلع الشهر المقبل.

وبحسب البيان يهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.