الإمارات... إقلاع وشيك لشركة طيران جديدة بعد حصولها على شهادة المشغل الجوي

حصلت شركة "ويز إير أبوظبي" للطيران الاقتصادي، اليوم السبت على شهادة المشغل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الشركة أكدت أنه "تم الانتهاء من عمليات شهادة المشغل الجوي على مدار 8 أشهر، خلال فترة أزمة غير مسبوقة في صناعة الطيران؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وقيود السفر وإغلاق الدول. بالرغم من ذلك، تمكن ممثلو الهيئة العامة للطيران المدني وشركة (ويز إير أبو ظبي) من استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة المشغل الجوي".

ونقلت الوكالة عن المدير العام للشركة كيس فان شيك، قوله: "تلقينا الآن جميع الموافقات التنظيمية لتشغيل خط الطيران".

وأضاف "إننا فخورون بإضافة شركة "ويز إير" كناقل وطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وأود أن أشكر جميع موظفي الشركة وفريق الهيئة العامة للطيران المدني على الجهود التي بذلوها للتمكن من تحقيق هذا الإنجاز".

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي "نهنئ شركة - ويز إير- على حصولها بنجاح على شهادة المشغل الجوي بعد استيفاء جميع المعايير المطلوبة واجتياز جميع عمليات التفتيش".

يذكر أن الشركة مشروع مشترك بين شركة "ويز إير" المجرية للطيران منخفض التكلفة، وشركة أبوظبي التنموية القابضة.