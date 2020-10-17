أبو الغيط: حل الدولتين هو الطريق لسلام دائم بين إسرائيل وفلسطين 

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، إن حل الدولتين هو الطريق لسلام دائم بين إسرائيل وفلسطين.

وأكد الحساب الرسمي للجامعة العربية على "الفيسبوك"، مساء اليوم السبت، أن أحمد أبو الغيط، استقبل اليوم، أرنشا جونزالس لايا، وزيرة خارجية إسبانيا، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأوضح أبو الغيط لضيفته أن حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هي العناصر التي تُمثل الطريق الوحيد لإحلال السلام الدائم بين فلسطين وإسرائيل.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عدداً من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا سبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وإسبانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين.

وتبادل الطرفان كذلك وجهات النظر بشأن الوضع في ليبيا، إذ أكدت الوزيرة على دعم بلادها للجهود العربية التي من شأنها حلحلة الأزمة في ليبيا سياسياً وأمنياً وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع تحت رعاية البعثة الأممية.

ومن جانبها، أطلعت الوزيرة الإسبانية الأمين العام للجامعة العربية على نتائج زيارتها أمس إلى لبنان، وتأكيدها على تضامن إسبانيا مع الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.