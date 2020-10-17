تسجيل
20:13 GMT17 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مظاهرات في لبنان

    بعد عام من انتفاضة 17 تشرين... ما الذي تغير في لبنان؟

    © REUTERS / Aziz Taher
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104449/55/1044495569_0:163:3331:2037_1200x675_80_0_0_ef690ddbcf18243b571ade93937e1e27.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010171046874725-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-17-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%9F/

    في أحداث سياسية واقتصادية وأمنية صعبة، تحل اليوم الذكرى الأولى لانتفاضة 17 تشرين في لبنان، والتي دفعت حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها.

    وبدأت الاحتججات في لبنان 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 إثر فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل "واتساب" وتدهور الحالة المعيشية في البلاد.

    وقال مراقبون إن "الانتفاضة اللبنانية لم تنجح في إسقاط المنظومة السياسية بالمؤسسات اللبنانية، لكنها تمكنت من كشف فسادها أمام الشارع والعالم العربي والدولي".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إسرائيل سبتمبر 2020
    © AP Photo / Alex Kolomoisky
    ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل... لماذا الآن؟

    انتفاضة لبنان

    ونزل اللبنانيون إلى الشوارع مرددين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام". وأغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة في البلاد، الشهر نفسه.

    كما أعلن الحريري 29 أكتوبر/تشرين الأول عن استقالته جراء تظاهر مئات الآلاف من اللبنانيين. وفي 19 ديسمبر/كانون الأول كلف حسان دياب بتشكيل حكومة، لكن ذلك لم يجد نفعا واستأنف المتظاهرون احتجاجاتهم في يناير/كانون الثاني وتعرض 546 شخصا لإصابات يوم 18 من الشهر نفسه.

    ووقع انفجار بيروت في الرابع من أغسطس/آب واستقالت حكومة دياب في العاشر من أغسطس/آب. ولم تنجح الدولة بتشكيل الحكومة حتى الآن.

    محطات جديدة

    أسامة وهبي، الناشط المدني اللبناني، قال إن "لبنان تغير كثيرًا خلال عام على حراك 17 تشرين، حيث انكشف فساد المنظومة السياسية الحاكمة أمام الرأي العام اللبناني، والعربي والدولي، حيث كانت قبل ذلك تتقاسم الدولة والمؤسسات والوزارات، وتعقد الصفقات والسمسرات، وتمارس فسادها بشكل علني غير آبهة بالشارع".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه المنظومة كانت تعتبر أن لديها سلطة مطلقة لفعل أي شيء، ويعتبرون الشعب الذي قسموه لفئات طائفية عاجزًا عن الرد، لكن جاءت المفاجأة بانتفاضة شعبية كبيرة من كل بقاع لبنان، حيث أثبت الشارع أنه قادر على استرداد حقوقه ودولته".

    ناشطة: الحراك في لبنان استطاع كسر هيبة السلطة وكشف الفساد ومنع السرقة

    وتابع: "بعد ثورة 17 تشرين، أصبح هناك معطى جديد غير معتادين عليه، هناك محاسبة بالشارع، حيث لم تعد تثق الجماهير في محاسبة السلطة الفاسدة عبر المؤسسات التي يملكوها، فبات هناك محاسبة ميدانية، وأي قرار ستتخذه الحكومة أصبح محكومًا بتلك المحاسبة، وباتت السلطة مترددة قبل اتخاذ أي خطوات".

    وأكمل: "نستطيع القول إن المنظومة السياسية لم تسقط في المؤسسات، لكنها سقطت في الشارع، وهي تبحث عن مصدر قوي خارجي للاستمرار، وقد اتخذت من المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي قاربًا للنجاة والاستمرار بالحكم".

    وأشار إلى أن "الثورة خمدت في الشارع، وعاد الناس لبيوتهم للتفكير في المعيشة، لكن الجماهير متأهبة للنزول، وأي قرار ستتخذه الحكومة ليس في مصلحتهم سنجدهم في الساحات مرة أخرى".

    مرحلة المواجهة

    من جانبه قال رياض عيسى الناشط السياسي اللبناني، إن "تحل اليوم الذكرى الأولى على انتفاضة الشعب اللبناني، ضد سلطة الفساد والمحاصصة والسرقة والنهب، ضد السلطة السياسية التي نهبت الشعب وجعلتهم بدون وظائف، وفي أزمة مالية واقتصادية كبيرة".

    حسن نصر الله
    © AP Photo
    صحيفة عبرية: لولا "نصر الله" لصعد لبنان إلى قطار التطبيع

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "على مدى عشرات السنين أساءت الطبقة السياسية استخدام السلطة وفشلت في إدارة كل الملفات، وفي إرساء السلم الأهلي، وأسست للطائفية والمحسوبية، وسمحت أن تقام دويلات داخل الدولة".

    وتابع: "حتى الآن عرت الانتفاضة كل الطبقة السياسية وأسقطت الهالة التي حولهم، وبات المجتمع الدولي يرفضهم ويرفض حتى مخاطبتهم، خاصة وأن الشعب قرر أن يكمل المواجهة حتى يحقق كامل أهدافه، لا سيما بعد انفجار المرفأ".

    وأكد أن "الثورة باتت رقمًا صعبًا، وجزءًا كبيرًا من المعادلة، حتى الآن تبنى البعض شعارات الثورة، من وقف الهدر والفساد، وهي مستمرة وتطالب بحقوقها حتى تحقيقها".

    وانطلقت الأربعاء الماضي الجولة الأولى من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية في مقر الأمم المتحدة في بلدة الناقورة الحدودية، وذلك تنفيذا للاتفاق-الإطار الذي توصل إليه الجانبان بوساطة أمريكية.

    ولا تزال الطبقة السياسية في لبنان عاجزة عن تشكيل الحكومة، فيما كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن توجه لدى المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية سعد الحريري لسحب ترشيحه وتعليق مبادرته، وذلك بسبب تأجيل الاستشارات النيابية ورفض عدد من الكتل لذلك الترشيح.

     

    انظر أيضا:

    ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل... لماذا الآن؟
    ناشطة: الحراك في لبنان استطاع كسر هيبة السلطة وكشف الفساد ومنع السرقة
    عودة أكثر من 500 لاجئ إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة
    الكلمات الدلالية:
    لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منتخب الشباب الروسي خلال التمرين الجماعي في فقرة الجمباز الإيقاعي مع خمس كرات، في المباراة بين منتخبي روسيا وبيلاروسيا ضمن بطولة كأس روسيا للجمباز الإيقاعي في موسكو، روسيا 11 أكتوبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    من الممكن قريبا حل النزاع مع قطر
    السعودية وقطر...هل تتوصلان لحل النزاع؟
    ماذا يحدث لجسمك عند سماع الموسيقى المفضلة
    كيف يتأثر الجسم بالموسيقى المفضلة؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك