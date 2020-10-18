إسرائيل ترسل وفدا للبحرين برفقة مساعدي ترامب

توفد إسرائيل مندوبين إلى البحرين، اليوم الأحد، في مهمة لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الناشئة وتوسيع التعاون بمنطقة الخليج الذي روجت له واشنطن بوصفه بأنه حماية في وجه إيران وفرصة لازدهار اقتصادي محتمل.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الوفد يرأسه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الذي قال مكتبه إن المهمة تهدف إلى "تعاون اقتصادي موسع" بين إسرائيل والبحرين والإمارات.

وقال مسؤول منخرط في الزيارة إن إسرائيل والبحرين للوكالة أنه ستوقع الدولتان على بيان يحدث مستوى العلاقات من إعلان النوايا الذي شهده حفل البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر/ أيلول إلى تأسيس العلاقات رسميا.

ويسافر المندوبون إلى المنامة في رحلة تابعة لشركة العال تحمل رقم 973 وذلك في إشارة إلى كود الاتصال الدولي بالبحرين. وستعبر الطائرة المجال الجوي السعودي وذلك في تسهيل من المملكة التي تقاوم حتى الآن مناشدات واشنطن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكانت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنوا رسميا في بيان مشترك نهاية أغسطس/آب الماضي بدء المناقشات الأولى حول فرص وآفاق التعاون بين البلدان الثلاثة، في مختلف المجالات.