روبوت التعقيم الآلي يبدأ مهامه في المسجد النبوي... صور

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، روبوت التعقيم الآلي في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، والمخصص لوقاية زوار المسجد من فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الروبوت الذكي يُستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة، وتأتي خطوة تدشينه سعيا من الرئاسة العامة في الحد من انتشار وباء كورونا وغيره من الأمراض والأوبئة.

ويعمل روبوت التعقيم الآلي على التعقيم الداخلي في 6 مستويات من تأثير التعقيم، ما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.

كما يقوم بتحليل احتياجات التعقيم بذكاء وفقا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن روبوت التعقيم الآلي بوكالة شؤون #المسجد_النبوي. pic.twitter.com/3K0XWiAzRg — عين المدينة🇸🇦 (@ainalmadinh) October 17, 2020

ويضم الجهاز خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وخاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من 5 إلى 8 ساعات بدون تدخل بشري، مع سهولة الاستخدام، ويسع الجهاز 23.8 لتر، ويقدر حجم الرش بـ2 لتر في الساعة، ويقضي على ‏البكتيريا في مساحة ‪ متر مربع مغلقة في مرة واحدة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، قبل أسبوعين، وصول أول دفعة من المعتمرين بعدما تم رفع الحظر المفروض على آداء العمرة منذ أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).