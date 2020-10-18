الحكومة اليمنية: تهريب إيران أحد عناصرها وتنصيبه سفيرا مخالف للقرارات الأممية

أدانت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، ما أسمته بـ "قيام إيران بتهريب أحد عناصرها إلى الجمهورية اليمنية وتنصيبه سفيرا لدى جماعة أنصار الله (الحوثيين)"، معتبرة ذلك مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry إيران تعلن إرسال سفير جديد إلى صنعاء

القاهرة– سبوتنيك. وقالت الخارجية اليمنية ، في بيان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تبث من الرياض، إن "استمرار النظام الإيراني بانتهاج سلوك العصابات والمنظمات الإرهابية بتهريب الأسلحة والأفراد إلى الحوثيين يؤكد على عدوانية هذا النظام ونواياه الخبيثة تجاه اليمنيين".

ودعت خارجية اليمن، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "إدانة هذه الممارسات والانتهاكات الإيرانية غير القانونية وتدخلها السافر والمستمر في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية".

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قد أعلن، أمس السبت، في تصريحات لوكالة أنباء (فارس) أن "سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوق العادة ومطلق الصلاحية حسن ايرلو قد وصل إلى صنعاء"، مضيفًا أنه "سيقدم قريباً نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني هشام شرف كما سيقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط".