"4 آلاف متر"... طهران تدشن مركزا تجاريا ضخما في العاصمة السورية

أعلن رئيس الغرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة، كيوان كاشفي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، عن تدشين مركز "إيرانيان" التجاري في العاصمة السورية دمشق.

وأكد رئيس الغرفة في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إلى أن المركز التجاري، الذي يحمل اسم "إيرانيان" تم تجهيزه وتدشينه عبر استثمارات غرفة تجارة وزراعة معادن ايران.

وبحسب الوكالة تبلغ مساحة المركز حوالي 4 آلاف متر مربع في قلب العاصمة دمشق، وتحديدا في المنطقة التجارية الحرة.

وبحسب تصريحات كاشفي، فإن المركز التجاري تم شراؤه تم شراؤه في منطقة التجارة الخارجية في دمشق، ويعتبر هذا الموقع من المواقع الممتازة لكونه وسط العاصمة، خصوصا بالنسبة للشركات الإيرانية والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ويتألف المركز من 12 طابقا، مع تخصيص طابقين للمعارض، أما الطوابق الأخرى ستخصص لتقديم خدمات الشحن والنقل والاستثمار والاستشارات القانونية والتأمين وغيرها من الأنشطة التجارية.

واعتبر رئيس الغرفة أن افتتاح هذا المركز التجاري سيوفر إمكانية التواصل مع غرف التجارة والصناعة والزراعة في المدن السورية الهامة مثل دمشق وحلب واللاذقية وحمص، بحسب المصدر.

وبين كاشفي في تصريحاته، أنه في الوقت الحالي، يتوافر في المركز حوالي 24 شركة إيرانية تزاول أنشطتها.

وأعرب رئيس الغرفة عن أمله بأن يساعد افتتاح هذا المركز بترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين بين القطاع الخاص الإيراني والسوري.

ونوه كاشفي إلى أن العمل جار على رفع مستويات التصدير إلى سوريا لحوالي مليار دولار حتى نهاية 2020، وأن المركز من شأنه المساعدة في تحقيق هذا المستوى.