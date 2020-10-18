رغم العقوبات... الاستثمارات الأجنبية تنمو بنسبة 11% في إيران

أكدت إحصاءات رسمية نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاعات التجارة والصناعة والمعادن الإيراني، بنسبة 11 بالمئة.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن الإحصاءات تشير إلى فترة النصف الأول من السنة المالية الجارية من 20 مارس/آذار حتى سبتمبر/أيلول 2020، قياسا بالفترة المناظرة لها في 2019.

وكانت وزارة التجارة والصناعة والمعادن الايرانية قد أصدرت، اليوم الأحد، بيانا أكدت فيه أنه تم اعتماد 49 مشروعا للاستثمار الأجنبي في القطاعات المذكورة بقيمة 850 مليون دولار.

وأشارت إلى أن قطاع الصناعة استحوذ على 83.6 بالمئة والمعادن 6.2 بالمئة والتجارة 10.2 بالمئة من حجم الاستثمارات الأجنبية المعتمدة.

جدير بالذكر أن بيانات رسمية قد أظهرت تسجيل التجارة الخارجية لإيران أكثر من 30.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الجارية (فترة 20 مارس/ آذار حتى 20 سبتمبر/أيلول 2020)

وبحسب الوكالة الإيرانية فإن "الصادرات السلعية سجلت 13.56 مليار دولار في مقابل استيراد 16.7 مليار دولار في النصف الأول".

ومؤخرا أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض الولايات المتحدة عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، في سلسلة عقوبات استهدفت القطاع المالي لطهران.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي أن برامج عقوبات الولايات المتحدة ستستمر حتى "توقف إيران دعمها للأنشطة الإرهابية وتنهي برامجها النووية"، لكنه أوضح أنه رغم الإجراءات الجديدة ستظل واشنطن تسمح بالعلميات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني.