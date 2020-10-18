أوامر مليكة سعودية تتعلق بمجلس الشورى

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأحد، أوامر ملكية تتعلق بمجلس الشورى.

واشتملت الأوامر الملكية على إعادة تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، و150 عضوًا، لمدة 4 سنوات، بحسب موقع "عاجل" الإخباري السعودي.

وتضمنت الأوامر تعيين ‫الدكتور مشعل السلمي نائبًا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

كما تضمنت تعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

يشار إلى أن العاهل السعودي أصدر، الأحد، جملة من الأوامر الملكية التي اشتملت أيضا على إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، و21 عضوا آخرين.

وشملت الأوامر الجديدة أيضا تعيين الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيسًا للمحكمة العليا بمرتبة وزير، وتعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارًا بالديوان الملكي.