أوامر ملكية سعودية بإعادة تشكيل "الشورى" و"العلماء

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأحد، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، و21 عضوا آخرين.

واشتملت الأوامر الملكية على إعادة تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، و150 عضوًا، لمدة 4 سنوات، بحسب موقع "عاجل" الإخباري السعودي.

وتضمنت الأوامر تعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارًا بالديوان الملكي، وتعيين ‫الدكتور مشعل السلمي نائبًا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

كما تضمنت تعيين الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيسًا للمحكمة العليا بمرتبة وزير، وتعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.