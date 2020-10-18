مبعوث ترامب: على السعودية اتخاذ قرار التطبيع

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، مساء الأحد، إن على السعودية اتخاذ قرار بالتطبيع مع إسرائيل.

ووفق ما نقلته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية قال المسؤول الأمريكي: "نجري محادثات إيجابية ومشجعة على عدة جبهات مع السعودية".

وأضاف: "في نهاية الأمر (التطبيع) هو قرار يتعين عليهم اتخاذه. نحن ننظر إليهم لفهم درجة الحرارة في المنطقة، سنعيش ونرى".

שליח טראמפ למזרח התיכון, אבי ברקוביץ': "אנחנו מנהלים שיחות חיוביות ומעודדות בכמה חזיתות עם סעודיה. בסופו של דבר מדובר בהחלטה שעליהם לקבל. אנו מסתכלים עליהם כדי להבין את הטמפרטורה באזור, נחיה ונראה"@BenYaniv1 — כאן חדשות (@kann_news) October 18, 2020

وترأس بيركوفيتش إلى جانب وزير الخزانة (المالية) ستيفين منوتشين الوفد الأمريكي الذي سافر ظهر اليوم من تل أبيب رفقة وفد إسرائيلي إلى البحرين.

وانطلقت الطائرة من مطار بن غوريون الإسرائيلي إلى مطار البحرين الدولي في المنامة عبر الأجواء السعودية.

وأعلنت إسرائيل مساء الأحد، أنها وقعت إعلانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع البحرين.

وفي وقت سابق اليوم قال رئيس الموساد (الاستخبارات الخارجية) الإسرائيلي يوسي كوهين إنه لا يجب على السعودية تعليق التطبيع مع إسرائيل بعلاقات الأخيرة بالفلسطينيين، وذلك في إشارة لتقارير إعلامية أشارت إلى اشتراط القيادة السعودية التوصل لحل النزاع مع الفلسطينيين لاتخاذ خطوة التطبيع.

وأضاف "كوهين" في مقابلة مع هيئة البث الرسمية: "بالطبع جميعنا نتطلع إلى إحراز تقدم مع الفلسطينيين وسنرحب بالتأكيد بأي تقدم في المفاوضات بيننا وبين الفلسطينيين استعدادا لتسوية مستقبلية. لكن هذا الأمر لا يجب أن يكون عائقا أو شرطا لاستمرار اتصالاتنا وإقامة العلاقات الثنائية بيننا وبين دول المنطقة".