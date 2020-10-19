بيان من الداخلية العراقية بشأن جريمة إلقاء امرأة طفليها في نهر دجلة

نفت وزارة الداخلية العراقية، العثور على جثتي طفلين ألقت بهما أمهما في نهر دجلة بسبب "خلاف مع طليقها"، في مشهد رصدته كاميرات المراقبة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان: "مديرية نجدة بغداد، حسب توجيهات وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، تواصل من خلال فرقها المختصة البحث عن الطفلين اللذين ألقت أمهما بهما في نهر دجلة ببغداد".

وأضافت الداخلية العراقية "ما زال البحث جاريا، وما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن العثور على جثتيهما غير صحيح، والصور التي نشرت لا تعود لهما".

وأتمت الوزارة "حريصون على إطلاع الرأي العام عن تفاصيل هذا الحادث. في حال تم التوصل إلى أي معلومات جديدة سنوافيكم بها أول بأول".

وكانت الداخلية العراقية قد أعلنت السبت الماضي، أن قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ودوريات مركز شرطة الكاظمية تمكنت من القبض على امرأة قامت بإلقاء طفليها من أعلى جسر الأئمة بسبب خلاف مع طليقها.