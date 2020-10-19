إصابة مدير الأمن العام اللبناني بفيروس كورونا في أمريكا

أعلنت المديرية العامة للأمن في لبنان، ثبوت إصابة مدير الأمن العام بمرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، ما اضطره لتأجيل عودته من رحلة إلى واشنطن وإلغاء اجتماعات كان مقررا عقدها في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، ذكرت المديرية أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حالة صحية جيدة.

والتقى إبراهيم بمستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لمناقشة قضية المواطنين الأمريكيين المحتجزين في سوريا، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأكد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مسؤولا بالبيت الأبيض سافر إلى دمشق في وقت سابق هذا العام لحضور اجتماعات سرية مع الحكومة السورية سعيا لإطلاق سراح مواطنين أمريكيين يعتقد أنهما محتجزان هناك.

وكشف مسؤول لبناني أن إبراهيم عقد الشهر الماضي محادثات في باريس مع رئيس المخابرات الفرنسية برنار إيمي حول تشكيل حكومة جديدة للتعامل مع أزمة لبنان الاقتصادية الخطيرة.