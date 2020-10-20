رئيس مجلس الأمة الكويتي: قانون "البدون" تم قبره

قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، إن قانون البدون تجري محاولات لقبره.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "الأنباء" الكويتية، أكد الغانم أن قانون البدون كان ضمن القوانين الخاصة التي ستناقش اليوم الثلاثاء في الجلسة الخاصة التي تعقب افتتاح أمير الكويت لدور الانعقاد الجديد.

وتابع الغانم: "من المفترض أن يكون قانون البدون ضمن قوانين الجلسة الخاصة ولكن بتعمد وبتفاصيل سأوضحها مع ذكر الأسماء والمتسببين بعد الدور التكميلي إن شاء الله، تم عدم اكتمال نصاب اجتماع لجنة الداخلية والدفاع حتى لا تبت في هذا التقرير".

وأشار الغانم إلى أن محاولات "قبر" القانون ومن وصوله إلى النقاش النهائي في قاعة عبد الله السالم سيكشف عن تفاصيله بعد دور الانعقاد التكميلي "سأوضح من المتسبب؟ ولماذا؟"

وأوضح رئيس مجلس الأمة أن هناك "بعض النواب الذين كانوا أساسا موقعين على هذا القانون إلا أنه للأسف خضعوا لبعض التأثيرات الخارجية ما تسبب في عدم اكتمال نصاب اللجنة".

ويفتتح، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، دور الانعقاد الجديد في البرلمان الكويتي، وهو الدور الأخير قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 5 ديسمبر المقبل.

ووفقاً لتقرير صادر، العام الماضي، من منظمة هيومن رايتس ووتش، عدد البدون في الكويت يبلغ نحو 100 ألف شخص، ونظرا لـ"عدم قانونية" إقامة البدون في الكويت، يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.

وحسب "دويتش فيلله"، يعود مصطلح البدون إلى "أهل البادية" وهم من لم يحصلوا على جنسية الكويت منذ استقلالها، وتعود مشكلتهم إلى "عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال بعضهم التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديما".