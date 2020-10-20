السعودية... نجاح جراحة معقدة لطفلة عانت من وجود قلبها في تجويف البطن

حقق مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة في السعودية، إنجازا طبيا بإجراء جراحة بالغة التعقيد والخطورة لطفلة تبلغ من العمر عشرة أشهر.

وكانت الطفلة تعاني من وجود القلب خارج القفص الصدري مع تشوهات خلقية ومعقدة نادرة جدا في بنية القفص الصدري وجدار البطن والقلب والحجاب الحاجز .

وتمثلت معاناة الطفلة في وجود القلب بتجويف البطن مع تشوهات في القلب وتضخم كيسي في البطين الأيسر، كما أن عظمة القفص غير مكتملة النمو.

وعانت الطفلة من فتق كبير في الجزء الأعلى من البطن والحجاب الحاجز مما تسبب في ظهور القلب والأمعاء والكبد معرضا حياتها للخطر.

بالصور: مركز الأمير سلطان للقلب يحقق إنجازاً في إجراء عملية معقدة لطفلة تعاني من وجود قلبها في تجويف البطنhttps://t.co/RYeUtTPL2c pic.twitter.com/LdGvOGN6R0 — صحيفة المرصد (@marsdnews24) October 20, 2020

وتمت معالجة جميع هذه العيوب و التشوهات بفريق طبي متكامل بقيادة استشاري أول جراحة ورئيس قسم جراحة قلب الأطفال بالمركز ورئيس الفريق الطبي الدكتور عبد العزيز الخالدي.

وتم خلال الجراحة إغلاق الثقب بين البطينين داخل القلب واستئصال التضخم الكيسي من البطين الأيسر وإعادته لحجمه الطبيعي ومن ثم إصلاح الفتق في الحجاب الحاجز وجدار البطن وترميم عظمة القفص وإعادة بناء الجزء غير المتخلق من القفص الصدري .

واستغرقت الجراحة ثمان ساعات بسبب شدة تعقيدها.

وكشف والد الطفلة، أنه تم رفض الحالة من عدة مستشفيات داخل وخارج السعودية لصعوبتها.