أحلام تعتذر لزوجها بعد دخوله المستشفى

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، رسالة اعتذار إلى زوجها مبارك الهاجري، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

وكتبت أحلام على صفحتها الشخصية على "فيسبوك" رسالة إلى زوجها، اليوم الاثنين، قالت فيها: "يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي ألف سلامة عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يا رب".

وتابعت: "يا رب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني إني بعيدة عنك وما أقدر أجي عندك وأشيلك مثل ما انت دايم شايلني، لا خلاني الله منك ابوي وحبيبي وصديقي واخوي وقطعة من قلبي".

​يشار إلى أن آخر حفلات أحلام أحيتها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وكانت في المملكة العربية السعودية على مسرح بجدة، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.