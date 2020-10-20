الحكومة المغربية: وضعية الوباء مقلقة ولا نملك تصورا للإصابات

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، في مجلس النواب، إن الوضعية الوبائية في المغرب بسبب فيروس كورونا تبقى مقلقة لأنها تتزايد أسبوعا بعد أسبوع، وليس هناك رؤية لطبيعة الحالة بعد شهر أو شهر ونصف الشهر.

وأكد رئيس الحكومة أن "المؤشرات الوبائية في المغرب أحسن من العديد من الدول، ومنها دول متقدمة، لأننا في مرحلة وسط"، وفق موقع "هسبريس" المحلي.

وأضاف العثماني أن نسبة الوفيات في المملكة جراء "كوفيد-19" من بين الأدنى عالميا، مشيرا إلى أن "المغرب لم يبلغ مرحلة تسطيح المنحنى بل الحالات مرتفعة، لكن الحالات الحرجة تظل متحكما فيها لأنها تشغل 26 في المائة من أسرة الإنعاش".

النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19https://t.co/hasuM2UjSw pic.twitter.com/dY1NzjOpP8 — Ministère-Santé-Maroc Ministry of Health Morocco (@Ministere_Sante) October 19, 2020

وأكد العثماني أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة أثبت فعاليتها في عدد من المدن، ولا تقرها إلا إذا كانت ضرورية، مشيرا إلى أن "الإجراءات تأتي بعد مشاورات وليس عشوائيا، لكون هذه القرارات متعبة، ومضرة وصعبة".

وأعلن العثماني أنه "لا يمكن أن تخفف التدابير الإجرائية بإطلاق، لأن لها كلفة اقتصادية واجتماعية"، مشيرا إلى أن "التخفيف سيتم بالتوازي مع الحالة الوبائية، وهو ما يتطلب عدم التراخي من قبل المواطنين عبر التضحية الجماعية".

واعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الاثنين، تسجيل 2117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغلت حالات الوفيات 48 حالة ليبلغ بذلك العدد الإجمالي 2976 وفاة. كما أعلنت الوزارة تماثل 2449 مصاب للشفاء.