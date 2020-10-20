البنك المركزي: السودان حول تعويضات عن ضحايا تفجيرات أمريكيين

قال محافظ بنك السودان المركزي، اليوم الثلاثاء، إن السودان حول ما اتفق عليه من تعويضات لضحايا أمريكيين لهجمات مسلحة ولأسرهم.

والمدفوعات البالغة 335 مليون دولار جزء من اتفاق مع الولايات المتحدة لرفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما يمثل عقبة أمام الخرطوم في ظل سعيها لتخفيف أعباء الديون والاقتراض من الخارج.

وقال محافظ البنك محمد الفاتح زين العابدين، في مؤتمر صحفي، إن السودان حول المبلغ المطلوب، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

كما قالت القائمة بأعمال وزير المالية، هبة محمد علي، إن السودان يحتاج لتسريع وتيرة ضبط سعر الصرف الأجنبي لديه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تغريدة له عبر "تويتر" مساء أمس الاثنين، أنه سيرفع اسم السودان من قائمة بلاده للدول الراعية للإرهاب، بمجرد دفع تعويضات مالية تقدر بـ335 مليون دولار، لضحايا الأعمال الإرهابية.