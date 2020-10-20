نتنياهو ينشر مقطع فيديو لوداع الوفد الإماراتي

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر، لوداع الوفد الإماراتي الذي زار العاصمة الإسرائيلية صباح اليوم.

وأعرب نتنياهو، عن ترحيبه بالزيارة التاريخية لأول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مشيرا إلى آفاق التعاون الواسعة بعدما أبرم البلدان معاهدة السلام الأخيرة.

رئيس الوزراء نتنياهو يودع طاقم طائرة "الاتحاد" التي أقلت البعثة الإماراتية إلى إسرائيل. pic.twitter.com/kTNpp7MH8B — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 20, 2020

​وأوضح نتنياهو، في كلمة ألقاها مع وصول الوفد الإماراتي الحكومي إلى مطار بن غوريون، أن "اتفاقيات سيجري توقيعها مع دولة الإمارات خلال الزيارة"، مشيرا إلى أنها ستصنع الأفضل للشعوب.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيكون ثمة تعاون مع الإمارات في عدد من المجالات: "سنتعاون في الاستثمار حتى ننشئ بيئة اقتصادية تفيد كل المواطنين ورواد الأعمال وهم كثر في دولة الإمارات وإسرائيل".

ووصل أول وفد حكومي من الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل لأجل بحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا. ويضم الوفد الإماراتي، وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش.