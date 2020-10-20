نجاة مسؤول يمني من محاولة اغتيال بتفجير استهدف سيارته شرقي مدينة تعز

أصيب مسؤول أمني يمني بجروح وصفت بـالـ "خطيرة"، إثر تفجير استهدف سيارته في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني في مدينة تعز، لوكالة "سبوتنيك، إن "عبوة ناسفة انفجرت في سيارة مدير شرطة مديرية صَالة، المقدم محمد السفياني، في منطقة ثعَبات شرقي مدينة تَعِز".

وأكد إصابة المقدم السفياني بجروح خطيرة، إثر الانفجار ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتشهد تعز كما غالبية الأراضي اليمنية أعمال عنف وتفجيرات، في إطار أوضاع متردية تشهدها البلاد منذ نحو ست سنوات، بفعل معارك تدور بين الجيش اليمني، التابع للحكومة الشرعية، مدعوما بمقاومة شعبية وبتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، وبين جماعة أنصار الله "الحوثيين" من جهة أخرى.

والخميس الماضي، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إصابة 38 شخصا ووفاة آخر، جراء اشتباكات وقصف بين الجيش اليمني والجماعة في مدينة تعز.

وقالت المنظمة عبر حساب بعثتها في اليمن على "تويتر" إن "مستشفى الثورة المدعوم من أطباء بلا حدود في مدينة تعز، استقبل 38 جريح حرب، بينهم طفل عمره 5 أعوام نتيجة الاشتباكات التي وقعت اليوم والقصف".