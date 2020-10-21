فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية المجر في الرياض

استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، في الرياض، لبحث عدد من القضايا.

ذكرت ذلك صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكتب فيصل بن فرحان، على صفحته الشخصية على "تويتر" فحوى الزيارة.

سرّني اليوم أن استقبل في الرياض السيد بيتر سيارتو وزير خارجية المجر، استعرضنا سوياً الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية وآفاق التعاون السعودي المجري في جميع المجالات، أرحب به وبوفده المرافق في المملكة ونتطلع معاً لحاضر ومستقبل مزدهرين للعلاقات بين البلدين الصديقين pic.twitter.com/Zwdc81l1on — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) October 21, 2020

وقال: "سرني اليوم أن استقبل في الرياض، بيتر سيارتو، وزير خارجية المجر"، مضيفا: "استعرضنا سويا الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية وآفاق التعاون السعودي المجري في جميع المجالات".

وتابع: "أرحب به وبوفده المرافق في المملكة ونتطلع معاً لحاضر ومستقبل مزدهرين للعلاقات بين البلدين الصديقين".