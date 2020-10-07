وزير خارجية البحرين يشيد بقرار سعودي يخص ولي العهد

أشاد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، بالقرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي بشأن التباحث حول رفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق المشترك إلى أولياء العهود بالبلدين.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، وصف الزياني القرار بأنه خطوة مهمة من شأنها تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود المشتركة لدفع مسيرة التعاون الى آفاق أرحب وأشمل لكل ما فيه خير وصالح البلدين والشعبين.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء السعودي سوف ينعكس بلا شك على مسار العلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين لما يتحلى به كل من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، من حكمة بالغة ورؤية عصرية طموحة تواكب الحاضر وترنو إلى المستقبل المشرق للأجيال القادمة، عبر تحقيق مزيد من النماء والازدهار والرخاء للبلدين، ودفع جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

وأشار إلى أن الروابط الوثيقة بين البحرين والشقيقة الكبرى السعودية تستند على وشائج القربى والمحبة والتقدير والاحترام المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين، والتاريخ المشترك والمصير الواحد، وتمتد عبر سنوات من التعاون والتضامن والمساندة التامة ووحدة المواقف تجاه مختلف التحديات والظروف الإقليمية والدولية.

كما أكد أن العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين تحظى بعناية خاصة واهتمام كبير الملك حمد بن عيسى آل خليفة والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استكمالاً لما أرساه الأجداد والآباء من دعائم متينة لترسيخ أسس علاقات الأخوة والمحبة المتبادلة، وقواعد التعاون والتكامل والترابط.