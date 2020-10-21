إصابة أشرف حكيمي بفيروس كورونا

وقال النادي الإيطالي في بيان على حسابه في "تويتر": "نتيجة مسحة أشرف حكيمي جاءت إيجابية، عقب الاختبارات الأخيرة (التي تفرضها البروتوكولات الصحية) التي أجراها عشية مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ".

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FC Internazionale Milano comunica che @AchrafHakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa



👉 https://t.co/rN26AUyCdK#FCIM — Inter (@Inter) October 21, 2020

وأضاف بيان النادي: "المدافع ليس لديه أي أعراض تماما، وسيتبع الآن الإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الصحي".

وبذلك يصبح حكيمي سابع لاعب في إنتر ميلان يصاب بـ"كوفيد-19"، بعد روبرتو جاليارديني وراديا ناينجولان وأليساندرو باستوني وميلان شكرينيار وآشلي يانج ويونوت رادو.