أمريكا: السعودية ساعدت بشكل كبير على تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل ونحترم إرادتها

علق ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، اليوم الأربعاء، على إمكانية انضمام السعودية للتطبيع مع إسرائيل.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، على لسان فريدمان ، أنه "يجب احترام إرادة النظام السعودي، والسماح له بالتحرك على وتيرته الخاصة، والتعامل مع الوضع كما يراه مناسبا.

وأكد أنه لا يرغب أن يكون متحدثا باسم المملكة العربية السعودية، لكنه أوضح أنها كانت مساعدة بشكل كبير لمسار التطبيع مع دولتي الإمارات والبحرين، وبشكل واضح تماما.

وأشار السفير الأمريكي في إسرائيل إلى أن الرحلات الجوية من مطار بن غوريون إلى البحرين باتت تستغرق ما يزيد قليلا عن 3 ساعات فقط، قبل ذلك ودون موافقة السعودية على مرور الرحلات الإسرائيلية من أجوائها، كانت الرحلات تستغرق 7 ساعات.

ولفت فريدمان إلى عدم التقليل من أهمية هذا الأمر، فهو إشارة مهمة للغاية، معبرا عن سعادته بمساعدة المملكة السعودية، حتى الآن، آملا أن تتوسع من الآن فصاعدا.