إعلام: طائرة إسرائيلية وصلت إلى مطار الخرطوم

قال موقع "والا" الإسرائيلي إن طائرة إسرائيلية خاصة وصلت في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى مطار العاصمة السودانية الخرطوم.

وأوضح الموقع أن الطائرة وصلت إلى الخرطوم في إطار الاتصالات بين إسرائيل والسودان التي تجرى بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن الطائرة التي عادت إلى إسرائيل بعد ساعات قضتها في الخرطوم، سبق واستخدمها لمرات عديدة موفدين رسميين من قبل الحكومة الإسرائيلية.

ولم يتطرق الموقع للأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة أو معلومات محددة حول الهدف من الزيارة.

وقال إنه وبينما كانت الطائرة الإسرائيلية في الخرطوم، أدلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتصريح صحفي تناول قضية التطبيع بين إسرائيل والسودان، وأعلن بدء عملية إزالة الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن بومبيو، أن الولايات المتحدة بدأت عملية شطب السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وأضاف: "تريد الولايات المتحدة أن تعترف كل الدول بإسرائيل وحقها في الوجود، وهذا يشمل السودان".

وأشار بومبيو إلى أن واشنطن تأمل أن تعترف الخرطوم بإسرائيل "لما في ذلك من مصلحة للحكومة السودانية"، على حد تعبيره.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت أمس الأول (الإثنين) عن مسؤولين إسرائيليين إن صدور بيان رسمي حول إقامة علاقات بين تل أبيب والخرطوم بات ممكنا "خلال أيام قليلة".

وأضافت أنه من المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذه الخطوة.