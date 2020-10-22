توقيع اتفاقية "إعفاء التأشيرات" بين الإمارات وإسرائيل

وقعت الإمارات وإسرائيل، مساء اليوم الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول، مذكرة تفاهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان عبر وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" إلى أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات من السفر إلى دولة إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة.

وتابعت بقولها "يأتي ذلك بناء على مذكرة تفاهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، والتي تم توقيعها من قبل عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، ومن جانب دولة إسرائيل شلومو مور- يوسف المدير العام لسلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية".

ونقلت "وام" عن غباش قوله إن "دخول المذكرة حيز التنفيذ يتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي دولة إسرائيل بدون تأشيرة مسبقة".

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن "هذا يعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في المنطقة، وفي إطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وأكد غباش أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.

يتبع...