بعد الجدل الكبير... الكشف عن هوية الفتاة الخليجية "الغامضة" التي اكتسحت الإعلام الهندي... صور

يستضيف استاد دبي الدولي للكريكيت، أكبر مباريات الدوري الهندي للكريكيت، منذ 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن المباراة التي شهدها الملعب، بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كان لها وقعا مختلفا في نفوس المشاهدين، خصوصا في الهند.

المشاهدون الذين تابعوا المباراة من المنازل بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، جذبهم وجود فتاة ظهرت بشكل متكرر على شاشات التلفاز.

IPL 2020: Dubai mystery girl from MI-KXIP Super Over goes viral https://t.co/xJxoiPbqGk pic.twitter.com/IAVrjVuR3P — UAE News (@UAENews) October 22, 2020

وأطلق المتابعون على الفتاة التي شاهدوها على مدرجات استاد دبي لقب "الفتاة الغامضة" أو "الفتاة الخارقة"، بسبب تعابير وجهها الجميلة وانفعالاتها التي رصدتها عدسات الكاميرات في الملعب.

وشارك الكثيرون صورة الفتاة على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن إعجابهم بها وعن غرابة شخصيتها، خصوصا بعد تكرار نشر صورها بشكل واسع.

وبحسب موقع "khaleejtimes"، الذي كشف عن هوية الفتاة، فإن صفحتها على "إنستغرام" تشير أيضا إلى أنها فتاة "رائعة".

View this post on Instagram 💖👻 A post shared by riana lalwani (@rianalalwani) on Mar 10, 2019 at 12:59pm PDT

وأشار الموقع إلى أن اسم هذه الفتاة هو ريانا لالواني، وهي بحسب سيرتها الذاتية على "فيسبوك" قد أكملت تعليمها في كلية جميرا في دبي وتخرجت حاليا من إحدى جامعات إنجلترا.

View this post on Instagram ❤️💛❤️💛 A post shared by riana lalwani (@rianalalwani) on Sep 28, 2020 at 3:50am PDT

وتداول الكثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام صور الفتاة، بشكل واسع، مع تساؤلات كثيرة حول حقيقة هويتها.

Mystery girl from MI-KXIP Super Over who went viral https://t.co/ekPeQeynRL — IND News (@INDdotNews) October 22, 2020

وركزت وسائل الإعلام الهندية، كموقع "ind.news" على الفتاة بشكل كبير، وأطلقوا عليها اسم "الفتاة الغامضة"، وحازت على اهتمام واسع تخطى المباراة التي انتهت بانتصار الفريق الذي شجعته الفتاة "Kings XI".