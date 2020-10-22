إعلام يكشف حقيقة استقالة عمرو الجنايني بسبب اتهامات "فساد"

وقال مصدر مقرب من الجنايني، في تصريحات منشورة في صحيفتي "الشروق" و"المصري اليوم" المصريتين، إن الجنايني، المكلف برئاسة اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، لم يستقيل من منصبه في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي "سي آي بي".

وقال المصدر: "الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام عن استقالة الجنايني من منصبه غير صحيحة، ومستمر بمنصبه".

وأوضح المصدر "الجنايني تواجد اليوم في مكتبه بمقر البنك، وأدى عمله بصورة طبيعية، ولم يتقدم باستقالته، وتوجه لمقر اتحاد الكرة لاستكمال عمله".

وتابع بقوله "الجنايني منشغل حاليا مع عضوي اللجنة الخماسية، محمد فضل وأحمد عبد الله والدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي وحسام الزتاني مدير إدارة المسابقات، لمناقشة ترتيبات مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال وكذلك مباراة النهائي المحدد لها يوم 6 نوفمبر المقبل في استاد القاهرة الدولي، بجانب تحديد الموعد الجديد لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الجولة الأخيرة للدوري بعد قرار الكاف بتأجيل مواجهة الزمالك أمام الرجاء في نصف النهائي للأول من نوفمبر".

كان البنك المركزي المصري، قد أصدر قبل قليل، بيانا أقال فيه رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، بسبب مخالفاته الجسيمة، وإيقاف التداول على أسهم البنك في البورصة.

وقال البنك المركزي إنه وجد "مخالفات جسيمة لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والتعليمات الرقابية، والقرارات الصادرة عن البنك المركزى والأعراف والممارسات المصرفية السليمة، بالإضافة إلى الضعف الشديد لإجراءات الرقابة على منح ومتابعة الائتمان ومصداقيتها، وإهدار جميع الأسس المصرفية من أساسها"، وقال التقرير أيضًا: "وجود أوجه قصور حادة في بيئة الرقابة الداخلية، ما نتجت عنه خسائر مالية ضخمة".

وفى السياق نفسه، أوقفت إدارة البورصة التداول على سهم البنك التجاري الدولي خلال جلسة نهاية الأسبوع، وذكرت في بيان أن الإيقاف بناء على قرار من هيئة الرقابة المالية، ومن المنتظر أن يتم إصدار بيان بأسباب الإيقاف.