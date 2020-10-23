أمريكا تتعهد خطيا بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الخميس، إن بلاده توصلت إلى اتفاق يضمن التزام الولايات المتحدة بالتفوق الأمني ​​لإسرائيل لعقود قادمة.

ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أكد من خلالها أن بلاده حققت قفزة كبيرة إلى الأمام بتوقيعها على اتفاق يضمن تفوقها النوعي والأمني لعقود طويلة، وهو نتاج عمل لعدة أشهر سابقة.

היום בוושינגטון הגיעה לשיאה עבודה של חודשים–חתימה משותפת עם מזכיר ההגנה האמריקאי אספר, על הצהרה המבטיחה את מחויבות ארה"ב לעליונות הביטחונית של ישראל לעשרות שנים קדימה. להצהרה כמובן יש צעדים פרקטיים, שזה לא המקום להרחיב עליהם, אבל אומר זאת: ביטחון ישראל עשה קפיצת מדרגה משמעותית. pic.twitter.com/sr3SmjKDkD — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) October 22, 2020

وكان غانتس قد أنهى زيارته لواشنطن، التي التقى خلالها مع نظيره الأمريكي مارك أسبر، ورئيس الأركان مارك ميلي.

وذكر الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، أن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي، ناقشا التعويضات لإسرائيل، في أعقاب صفقة F-35 المتوقعة، بين الولايات المتحدة والإمارات، فيما نوقشت صفقة لشراء مقاتلات ومروحيات ودفاع جوي، وأسلحة خاصة من شأنها الحفاظ على تفوّق إسرائيل في المنطقة.

وبحث وزير الدفاع الإسرائيلي ملف الأسلحة المتوقع أن تبيعها الولايات المتحدة لبعض دول الجوار الإسرائيلي، كجزء من اتفاقيات التطبيع.