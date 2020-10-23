تدمير طائرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، أنها اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" في اليمن باتجاه أراضي المملكة.

ونقلت قناة "السعودية" عن قيادة "القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن"، القول: "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة".

#عاجل_السعودية | قيادة #القوات_المشتركة_للتحالف تحالف دعم الشرعية في #اليمن: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه #المملكة. — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) October 23, 2020

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي إن الطائرة "أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

​ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" على الواقعة.