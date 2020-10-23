الكويت تستدعي السفير المصري بسبب "ممارسات مشينة" صدرت من مسؤول

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، السفير المصري، لرفض ما اعتبرته "ممارسات مشينة" من جانب معاون وزير القوى العاملة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، أعرب عن "استنكار واستياء ورفض دولة الكويت الشديد للإساءات الصادرة من معاون وزيرة القوى العاملة المصرية واستهدفت الدولة ورموزها، معتبرا إياها ممارسات مشينة تستوجب من السطات المصرية اتخاذ إجراءات قانونية بحق هذا المسؤول الرسمي".

وقال الجارالله، في بيان للخارجية الكويتية، إنه "تم ظهر اليوم استدعاء سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد طارق القوني، في أعقاب الإساءات التي صدرت مساء أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي على لسان معاون وزير القوى العاملة المصري".

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل منشورا لحساب يحمل اسم ياسر الشربيني الذي يعرف نفسه بأنه معاون وزير القوى العاملة، حيث أشار فيه إلى كبر سن الأمير الجديد بطريقة أثارت غضب الكويتيين، لكن حذف المنشور لاحقا.

وشهدت الفترة الماضية مواجهات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مصريين وكويتيين، تضمنت إساءات متبادلة، على وقع حوادث اعتداء على مصريين في الكويت وازدراء للمصريين العاملين بالكويت، لكن سلطات البلدين طالما أكدت عمق العلاقات، وعدم تأثرها بمثل تلك الحملات.