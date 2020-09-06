رسميا... مصر ترد على واقعة اعتداء كويتيين على شاب مصري

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بيانا رسميا بشأن الفيديو المتداول مؤخرا عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية "مجتزئ" ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي.

وأوضحت أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصري".

وأضافت أن الشابين اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالشرطة.

وأشارت إلى أنه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.

وكان فيديو قد انتشر أمس السبت على مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة اعتداء بالضرب على شاب مصري في منطقة الفحيحيل بالكويت.

فيديو متداول : مراهقون يوثقون بالفيديو مشاجرتهم مع وافد يعمل باحد محلات الالعاب في الفحيحيل .#عوازم_الاولي #تشاوريه_شمر#الدايره_الرابعه pic.twitter.com/TBprgAjD3m — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) September 5, 2020

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "تفتيش" الكويتية، على صفحتها في موقع "تويتر"، بعض الشباب الكويتيين وهم يعتدون بالضرب المبرح على الشاب المصري، الذي يعمل في أحد محلات الألعاب الإلكترونية بمنطقة الفحيحيل.

وحرص أحد المعتدين على توثيق الواقعة، ما جعل نشطاء يتكهنون بأن الاعتداء مقصود، خاصة أن المعتدين دخلوا إلى المتجر وأجروا محادثة صغيرة مع العامل، ثم انهالوا عليه بشكل مباشر بالضرب، ليسقطوه أرضا.