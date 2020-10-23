الجيش اليمني يعلن إلحاق "خسائر فادحة" بجماعة "أنصار الله" وقتل 20 من عناصرها

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إلحاق خسائر فادحة بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في معارك شرقي العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، قوله إن "الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، وطيران التحالف العربي، خاض اليوم معارك ضد الحوثيين في جبهات مديرية نِهم شرقي صنعاء".

وأكد المركز "مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من الحوثيين وجرح العديد، بنيران الجيش الوطني والمقاومة، إلى جانب خسائر أخرى كبيرة في العتاد".

وأشار إلى "استهداف طيران التحالف بعدة غارات، تجمعات وتعزيزات للحوثيين في مواقع متفرقة، كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات منها تدمير عربتين و3 آليات ومقتل جميع من كانوا على متنها".

وفي 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن الجيش اليمني السيطرة على مواقع التباب الصفر الاستراتيجية في جبهة نجد العَتق بمديرية نِهم، سبق ذلك منتصف آب/ أغسطس الماضي، تقدم مماثل لقواته حيث استعادت مواقع مهمة في ذات الجبهة، بينها سلاسل جبال الدخيل والعلق والرماة وغيرها في المديرية البالغة مساحتها 1841 كيلومترا مربعا، والتي تبعد عن وسط صنعاء، نحو 60 كيلومترا.

من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، بأن

طيران التحالف نفذ 32 غارة على محافظة مَأرِب شمال شرقي اليمن، تركزت 22 غارة منها على مديرية مَدغِل شمال غربي مَأرِب، فيما استهدفت 10 غارات أخرى مديرية الجُوبَة جنوبي المحافظة النفطية التي تشهد معارك بين الجيش اليمني والحوثيين.

واتهمت جماعة "أنصار الله"، التحالف العربي بخرق الهدنة الأممية المعلنة في محافظة الحديدة غربي اليمن في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018، عبر "شن 5 غارات بطيران تجسسي مقاتل على شارع الخمسين (شرقي مدينة الحديدة)، ومنطقة الجَبَلية في مديرية التُحيَتا (جنوبي الحديدة)".

في السياق، نفذ طيران التحالف غارتين على محافظة الجَوف الحدودية مع السعودية، استهدفتا منطقة المرَازِيق بمديرية خبْ والشّعْف شرقي الجوف، حسب "المسيرة".