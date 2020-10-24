مصر.. إقالة معاون وزير القوي العاملة بسبب "الإساءة لدولة الكويت"

أصدرت وزارة القوي العاملة في مصر بيانا، استنكرت ورفضت فيه ما صدر عن أحد مسؤولي الوزارة من الإساءة بحق دولة الكويت الشقيقة ورموزها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أصدرت وزارة القوي العاملة في مصر بيانا، استنكرت ورفضت فيه "ما صدر عن أحد مسؤولي الوزارة من الإساءة بحق دولة الكويت الشقيقة ورموزها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وبحسب بوابة "الأهرام"، شددت الوزارة علي أنها "اتخذت الإجراءات القانونية علي الفور بحق المسؤول عن هذه الإساءة"، مؤكدة أن "ما صدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر تجاوزا وإخلالا، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث أن ما صدر من هذا المسئول جاء من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي".

وكشفت الوزارة في بيانها عن أنها قامت بإقالة معاون وزير القوي العاملة من منصبة، فضلا عن إحالته إلي التحقيق أمام لجنة قانونية، وإصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها، "حرصها علي العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر ودولة الكويت شعبا ودولة لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلدين في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامنا مع بعضهما البعض".

وشددت الوزارة على أن "هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين".

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الجمعة، السفير المصري لرفض ما اعتبرته "ممارسات مشينة" من جانب معاون وزير القوى العاملة، على خلفية اعتداء مواطن كويتي على طبيبة مصرية.

وحدثت أثناء قيام الطبيبة بالكشف على أذن المواطن الكويتي، يوم الجمعة الماضي، حيث احتجزها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب وإصابتها بكدمات، ونتج عن ذلك جرح باللسان نتيجة ارتطام الأسنان باللسان.