الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يوجه رسالة لسوريا بعد إضرابه عن الطعام لـ 90 يوما.. فيديو

نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم السبت، مقطع فيديو مسجل للأسير الفلسطيني ماهر الأخرس، وهو يوجه رسالة لسوريا بعد إضرابه عن الطعام لـ 90 يوما.

وقال الأخرس: "نشكر سوريا على موقفها المشرف لسنوات طويلة، أمام المؤامرة التي مرت عليها، مما يسمونهم المجموعات الإسلامية وهي بريئة من الإسلام والإسلام بريء منها".

وأضاف: "أحيي سوريا وجيشها البطل الذي قاتل هؤلاء المجرمين التكفيريين وأعوانهم الذين يدعمونهم من الخارج، وإن شاء الله تنتصر سوريا عليهم وتحرر أرضها منهم، وأن يكون الشعب السوري والدولة السورية والجيش السوري، داعما لقضيتنا دائما، وشكرا لهم على كل مواقفهم المشرفة".

​وتعتقل السلطات الإسرائيلية الأخرس المنحدر من قرية صلة الضهر في الضفة الغربية منذ يوليو/ تموز الماضي، وتتهمه بالانتماء إلى تنظيم "الجهاد الإسلامي"، وهو ما ينفيه الأخرس.