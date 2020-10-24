تحسبا لمظاهرات الغد... "عمليات بغداد" تمنع الأمن من حمل السلاح داخل الساحات

أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم السبت، في بيان لها أنها قررت منع عناصر الأمن من حمل السلاح داخل ساحات التظاهر التي من المقرر أن تندلع غدا الأحد.

وقالت القيادة في بيان صحفي، نشرته "السومرية" إنها "أصدرت أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء بمنع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات او المحيطة بها او على المقتربات المؤدية لهذه الساحات".

وأضافت أنه تم التشديد على أهمية ووجوب التعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية واحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.

وشددت القيادة على ضرورة التمسك بسلمية التظاهرات والتي أثمرت وخلال سنة كاملة نتائج كبيرة ومهمة".

وأشارت قيادة عمليات بغداد في بيانها إلى أهمية المحافظة على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير مسار التظاهرات السلمية، لافتة إلى أهمية تعاون المتظاهرين مع القطاعات الأمنية أينما وجدت، والتي تنتشر بعموم القواطع لواجبات حماية المتظاهرين والأهداف الحيوية والمال العام والخاص.