الجزائر تحتفل بـ"اليوم الوطني للشجرة"

تحتفل الجزائر باليوم الوطني للشجرة الذي يوافق الـ 25 من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وذلك بتنظيم حملة تشجير في البلاد.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج" اليوم الأحد، وقالت: "تحت شعار "لنغرس معا لكل مواطن جزائري شجرة" قام أفراد من الجيش الوطني الشعبي بغرس أكثر من ألفين و500 شجيرة من مختلف الأنواع بهدف المساهمة في الحملة الوطنية للتشجير (2020 / 2021).

وتهدف الحملة إلى المحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في مختلف أنحاء الوطن برؤية لجزائر جديدة و خضراء، بحسب "واج".

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في الجزائر الفريق السعيد شنقريحة، شارك في إطلاق حملة التشجير، احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للشجرة.