الخارجية القطرية: ندعوا لتحري الدقة

في بيان مقتضب، دعت وزارة الخارجية القطرية إلى تحري الدقة أثناء نشر المعلومات والبيانات المنسوبة إليها.

ولم تكشف الوزارة سبب إصدارها هذا البيان، إلا أنها أكدت ضرورة استقاء البيانات من مصادرها الأصلية سواء كان موقع الوزارة أو حساباتها الرسمية.

وزارة الخارجية تدعو إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والبيانات https://t.co/yqtFnAmgni#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/4epTjz19I1 — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) October 25, 2020

ونوهت الوزارة أن كل ما يصدر عنها بما في ذلك البيانات الرسمية، يتم نشره عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي.