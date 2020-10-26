رغد صدام حسين ترد بشأن "التغريدة المزعومة" عن احتجاجات العراق

ردت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على ما يتم تداوله حول التغريدة التي قالت وسائل إعلام عراقية إنها تحرض فيها على الاحتجاجات في العراق.

ونفت رغد صدام حسين، نشر تغريدة عن الاحتجاجات العراقية عبر حسابها على "تويتر"، وقالت: "فبركة وتزوير مرة أخرى.. هذه التغريدة غير موجودة على الحساب الرسمي".

وأضافت: "بإمكانكم الرجوع بالحساب إلى توقيتها والتأكد من عدم وجودها إطلاقا"، متابعة: "تمت فبركة التغريدة ونسبها للسيدة رغد صدام حسين باستخدام حسابها الرسمي".

وعاد المحتجون العراقيون مجددا إلى ساحة التحرير في بغداد أمس الأحد، حاملين خيامهم بعد عام من الثورة، في إعلان عن بداية أخرى من تلك النقطة، ما يعني العودة إلى المربع الأول رغم زيادة معدلات الإصابة بوباء كوفيد-19 في العراق، وحملت تلك التظاهرات أمس مطالب الثورة وأضافت لها شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".