المركزي المصري يطرح سندات خزينة بقيمة 9.5 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول، نيته طرح سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه.

وأشارت صحيفة الشروق المصرية إلى أن المركزي المصري ينوي طرح تلك السندات، بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية، لسد عجز الموازنة.

وقال البنك المركزي المصري إن قيمة الطرح الأول بلغت 4 مليارات جنيه مصري لأجل 3 أعوام.

بينما يبلغت قيمة الطرح الثاني، بحسب المركزي المصري، 4.5 مليار جنيه لأجل 7 أعوام، فيما بلغت قيمة الطرح الثالث مليار جنيه لأجل 15 عاما.

وتستهدف وزارة المالية زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7% إلى 974.482 مليار جنيه، بحسب البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021.

وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.