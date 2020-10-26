السيسي يصدر قرارا بشأن حضانات الأطفال غير المرخصة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قرارا بشأن حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وبرامج التعليم المجتمعي.

جاء هذا خلال اجتماع الرئيس برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ومستشار الرئيس للشؤون المالية محمد أمين، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري.

وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف حضانة.

وأوضح أنه وجّه أيضا بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر برنامج "تكافل وكرامة" (برنامج دعم للفقراء) ليشمل المرحلة الجامعية بالإضافة إلى المراحل المدرسية.

وفي الاجتماع ذاته، أمر الرئيس أيضا بزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه (64 مليون دولار تقريبا).