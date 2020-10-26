الكويت... الحكومة تقبل استقالة وزير الإعلام

قبلت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، استقالة وزير الإعلام، محمد الجبري.

وذكر الناطق الرسمي للحكومة، طارق المزرم، صدور مراسيم بقبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، محمد الجبري، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأشار المزرم إلى أنه تم تكليف كلا من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بحقيبة وزارة الدولة لشؤون الشباب، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح، بحقيبة وزارة الإعلام.

وقبل 3 أسابيع، تقدم رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، باستقالة حكومته إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أثنى الأمير على رئيس الحكومة في أداء المهام الوزارية المنوطة به.

وأكد الأمير ثقته في الحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية.

وطالب الأمير باستكمال التحضير والاستعداد للتحضير للانتخابات التشريعية.

وتولى الأمير نواف الصباح الحكم عقب وفاة، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية.