لمكافحة كورونا... طلاب سعوديون يبتكرون آلة لتعقيم النقود

فاز طلاب جامعة جازان في تحدي الشركات الناشئة العالمية عن بعد، الذي نظمته وزارة التعليم بالتعاون مع شركتي "تيك ستارز" و"غوغل"، وذلك ضمن أفضل عشرة مشاريع ابتكارية على مستوى الوزارة.

وفاز الفريق المكون من الطالبتين هدى غزواني وغالية حكمي، في التحدي بمشروع ابتكاري عنوانه "آلة تعقيم النقود"، حسبما نقلت صحيفة "عاجل"، اليوم الاثنين، عن المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة، الدكتور نايف بن منصور مذكور.

وقال مذكور إن المشروع كان ضمن المشاريع الفائزة في مبادرة مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة؛ لتعزيز الجهود الرامية لمواجهة جائحة "كوفيد- 19"، في إطار مسابقة طلابية لاستكشاف ودعم الأفكار الابتكارية في مواجهة هذه الجائحة.

واعتبر أن "هذا الإنجاز المحقق للجامعة وفريق العمل الطلابي ستكون له فرصة التنافس على المستوى العالمي وتحت مظلة جامعة جازان ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال".