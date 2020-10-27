الحشد الشعبي يرد على أنباء استهداف قبر أبو مهدي المهندس ويكشف عن وصيته

أصدر الحشد الشعبي، في العراق، اليوم الثلاثاء، بيانا بعد أنباء عن استهداف قبر أبو مهدي المهندس، الذي قتل في عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت هيئة الحشد الشعبي، في بيان لها، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقترحا مقدما من أحد النواب بخصوص نقل الجثمان الطاهر للشهيد القائد أبو مهدي المهندس من مكانه في مقبرة وادي السلام إلى ضريح الإمام علي (ع)، نود التأكيد على عدم وجود أي استهداف لقبر القائد الشهيد"، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأضافت أن "القبر يقع في وسط مقبرة وادي السلام وبجوار مرقد أمير المؤمنين (ع) ويقصده الآلاف يوميا وأسبوعيا"، مشيرة إلى أن "الشهيد أوصى أن لا يكون مدفنه مميزا عن بقية الشهداء".

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما في مطار بغداد.