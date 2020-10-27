الكويت... رئيس "الأعلى للقضاء" يفصح عن نيته اتخاذ "قرار مهم"

أفصح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز في الكويت، المستشار أحمد العجيل، اليوم الثلاثاء، عن نيته اتخاذ قرارات مهمة تخص القضاء في بلاده.

وقال العجيل في تصريح لصحيفة "القبس"، إن "تكويت" القضاء على رأس أولوياته.

وأضاف: "هناك الكثير من الأمور بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، وسنعمل على تنفيذ خطة العمل وفق الأولويات".

والتكويت، هو إحلال المواطنين الكويتيين في الوظائف داخل القطاع الحكومي.

وكانت صحيفة "الراي" الكويتية قد نشرت، العام الماضي، إحصاء رسميا أظهرت أن إجمالي أعضاء السلطة القضائية، من قضاة وأعضاء النيابة العامة، بلغ 1219 حتى يناير/كانون الثاني من ذات العام، بواقع 824 كويتياً و395 مصرياً.

يشار إلى أن العجيل تولى مهام منصبه منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، خلفاً للمستشار يوسف المطاوعة الذي انتهت مدة ولايته.

والشهر الماضي، أفادت صحيفة "القبس" بأن مجلس الخدمة المدنية نجح في تحقيق تقدُّم ملحوظ في إحلال المواطنين الكويتيين في كثير من الوظائف داخل القطاع الحكومي؛ وذلك في 13 قطاعاً من أصل 16، كانت مستهدفة منذ عام 2017 ولمدة 5 سنوات.