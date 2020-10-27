طائرة "إيل" روسية ومروحيات سورية تشارك في إخماد الحرائق... فيديو

واصلت فرق الإطفاء السورية اليوم العمل على إخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق السورية، وشاركت في العمليات مروحيات الجيش السوري وطائرة "إيلوشين" روسية.

نشرت وكالة "سانا" فيديو قالت إنه عن مشاركة طائرة "إيل" روسية، وعنوان الفيديو:

"من مشاركة طائرة إيلوشين روسية بإخماد حريق جبل الشعرة على الحدود الإدارية بين محافظتي اللاذقية وحماة".

كما نشرت فيديو عن مشاركة الحوامات السورية ومساعدتها لفرق الإطفاء والدفاع المدني في عمليات إخماد الحريق الذي نشب في جبل الشعرة على الحدود الإدارية بين اللاذقية وحماة.

من جهة ثانية نقلت "شام إف إم" تأكيد مراسلها نشوب حريقين في الأراضي الزراعية لقرية القلاطية وقرية خربة الحمام بريف حمص الغربي وفرق الإطفاء تعمل على إخمادهما.