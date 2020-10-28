زلزال يضرب الجزائر

تعرضت إحدى ولايات الجزائر إلى هزة أرضية، اليوم الأربعاء، حيث تم رصدها من قبل المركز الوطني لرصد الزلازل.

ذكرت ذلك صحيفة "النهار" الجزائرية، مشيرة إلى أن الهزة الأرضية بشدة 3.8 درجات، وأنها ضربت ولاية بومرداس.

وقالت الصحيفة إن المركز الوطني لرصد الزلازل، رصد هزة أرضية بشدة 3.8 درجات في ولاية بومرداس.

ولفت إلى أنه تم تسجيل الزلازال الساعة السابعة وست دقائق، وأنه تم تحديد مكانها على بعد 13 كلم شمال شرق زموري في ولاية بومرداس.

وفي أغسطس/ آب الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.4 على مقياس رختر جنوبي الجزائر، وكانت قوته 4.4 درجة ووقع على بعد 52 كم جنوبي الجزائر.