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    شاطئ من مدينة شرم الشيخ في مصر

    مصر... السلطات المصرية تتحرك بعد ظهور مخلوق قاتل في إحدى المحميات الطبيعية

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    أصدرت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول، قرارا جديدا، بعد انتشار حالة من الذعر إثر ظهور مخلوق قاتل بالقرب من إحدى المحميات الطبيعية.

    وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي" إن وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أصدرات قرارا بإغلاق محمية رأس محمد بالكامل أمام الزوار والسائحين.

    وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه تم منع جميع أنشطة الغوص والسنوركلينج، لحين انتهاء عمليات المسح وتقييم المخاطر في المنطقة.

    سمكة قرش بيضاء ضخمة
    © AFP 2020 / JEANNOT LAPEYRE
    هجوم قرش يخلف إصابات بمحمية رأس محمد وبيان رسمي من وزارة البيئة المصرية

    ونفى المسؤول المصري ما تردد عن وفاة طفل، ابن سائحة أوكرانية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، بعد إصابته لظهور هذا الحيوان البحري القاتل قبالة الشواطئ، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، بحسب قوله.

    وقال فودة إن المصابين بسبب هذا المخلوق، هم 3 أشخاص، وإصاباتهم مستقرة، ويتلقون العلاج، تحت إشراف فريق طبي عالي المستوى.

    وقال المحافظ: "هذا الحادث تكرر في عدة دول حول العالم، ولا يؤثر على الوضع السياحي على الإطلاق، وهجمات هذه الأنواع من القروش عارضة".

    وكانت حالة من الذعر قد سيطرت على شرم الشيخ ومحمية رأس محمد، بعد ظهور قرش الأوشيناك القاتل، وإصابة 3 أشخاص، خلال الغوص في منطقة تابعة لمحمية رأس محمد‎.‎

    ونقل "مصراوي" عن مصدر في قطاع حماية الطبيعة، قوله: "جاري مسح المنطقة لتقييم الخطر في محمية رأس محمد، عقب هجوم القرش على 3 أشخاص منذ 3 أيام".

    وأشار المصر إلى أنه تم رصد قرش الأوشيانك في منطقة "شارك ليف"، قبل أيام عديدة.

    وأتم المصدر، بقوله: "سيتم مواجهة خطر قرش الأوشيانك بعدة وسائل من بينها اصطياده أو وضع شراك تمنع دخوله المحمية".

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